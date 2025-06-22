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川普：美國成功攻擊伊朗3個核設施
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美國動手了 川普宣布打擊伊朗3核子設施

2025/6/22 08:17（6/22 08:27 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）以色列和伊朗持續交戰之際，美國總統川普今天晚間突宣布，美國已成功完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordow）等，「目前所有飛機都已離開伊朗空域」，正在安全返航。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第2週。以色列被視為美國最親密的盟友之一，華府是否加入以色列對伊朗發動攻擊，備受全球關注。

川普（Donald Trump）19日表示，將於2週內決定是否對伊朗採取行動，但他今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們已成功完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）」。

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他說：「目前所有飛機皆已離開伊朗空域。針對主要目標福爾多，我們已投下全數彈藥。所有飛機正在安全返航。」

川普還說，世界上沒有其他軍隊能做到這一點，「現在是追求和平的時刻！」（編輯：陳妍君）1140622

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