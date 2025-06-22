川普將發表全國演說 喊話伊朗須同意結束戰爭

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美軍空襲伊朗3處核設施後，美國總統川普將於美東時間21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）向全國發表演說。

川普今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們已成功完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）。」

法新社等媒體報導，川普稍後再發文說，他今晚10時將在白宮發表全國演說，並強調「伊朗現在必須同意結束這場戰爭。」

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他還說，這對美國、以色列以及全世界來說，都是一個「歷史性」時刻。

伊朗媒體證實，福爾多、納坦茲及伊斯法罕（Esfahan）的核設施「遭遇敵軍攻擊」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140621