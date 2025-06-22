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美官員證實B-2轟炸機攻擊伊朗核設施 行動前有知會以色列
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美官員證實B-2轟炸機攻擊伊朗核設施 行動前有知會以色列

2025/6/22 10:15（6/22 10:22 更新）
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圖為2022年一架B-2轟炸機為玫瑰花車遊行衝場。（中央社檔案照片）
圖為2022年一架B-2轟炸機為玫瑰花車遊行衝場。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）一名要求匿名的美國官員告訴路透社，美軍B-2轟炸機參與了美國總統川普宣布對伊朗核設施的攻擊行動。

路透社昨天稍早曾報導B-2轟炸機的動向，這種轟炸機可搭載專家認為適合攻擊這類目標的巨型炸彈。

以色列公共廣播公司Kan援引一名以色列官員的說法稱，以色列在這次美軍攻擊行動中，與華府「全面配合」。

法新社報導，白宮一名高階官員昨天表示，美軍對伊朗3處核設施發動攻擊後，川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

這名匿名官員向法新社表示，美國「在發動攻擊前也預先知會了以色列」，此舉代表華府加入了以色列對伊朗的空襲行動。

伊朗媒體今天報導，川普表示美軍對這些設施發動轟炸後，福爾多（Fordo）濃縮鈾設施部分區域，以及伊斯法罕（Isfahan）和納坦茲（Natanz）核設施遭到攻擊。

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伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述科姆省（Qom）危機管理部門發言人赫達利（Morteza Heydari）的說法報導：「數小時前，科姆省防空系統啟動，並發現敵方目標後，福爾多核設施部分區域遭到敵方空襲。」

另據伊朗法斯通訊社（Fars）報導：「伊斯法罕與卡善（Kashan）的防空系統啟動，以反制敵方目標，同時傳出多起爆炸聲。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140622

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