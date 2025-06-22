美國空襲核設施 伊朗稱無汙染跡象誓言繼續核計畫

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（中央社德黑蘭22日綜合外電報導）美國總統川普21日宣布美軍攻擊伊朗3處核設施。伊朗原子能組織今天表示，遇襲核設施現地無汙染跡象，美國「野蠻」行為「阻止不了伊朗的核子行動」。

紐約時報指出，伊朗原子能組織（AEOI）發布聲明證實3處核設施遭「伊斯蘭伊朗的敵人」攻擊，對方「違反包括禁止核子擴散條約（NPT）在內的國際法」。伊朗原子能組織表示將向國際法院提起對美國的法律行動，也將持續推展核子計畫。

法新社引述伊朗國營媒體報導，核設施遭美國攻擊後，隸屬伊朗原子能組織的國家核子安全系統中心（National Centre for the Nuclear Safety System）表示「未記錄到任何污染跡象」，因此「核設施附近的居民並無危險」。

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紐時指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）的火災資訊系統偵測到伊朗福爾多（Fordo）核濃縮設施附近出現大量熱源，其中一次偵測的時間是在川普宣布美國發動空襲前的30分鐘。

通常被轟炸的區域或持續燃燒的火災會被偵測到大量熱源，其他如森林野火與工業活動也會被偵測到；過去一個月內福爾多周邊沒有記錄到其他產生大量熱源情況。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140622