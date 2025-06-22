川普稱美軍動手是為阻止核威脅 籲伊朗勿報復

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普表示，今天打擊伊朗3處核設施是為了阻止「核威脅」，並警告伊朗，任何報復行動都將招致「更大規模」的打擊。

法新社報導，川普在白宮對全國發表談話後於社群媒體上發文表示：「伊朗若對美國展開任何報復行動，將遭遇遠比今晚所見更強大的回擊。」

他說：「我們的目標是摧毀伊朗的核濃縮能力，並阻止這個全球頭號恐怖主義贊助國所構成的核威脅。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，曾任美國國務院顧問的知名學者米勒（Aaron David Miller）說，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）面臨抉擇，「幾乎不可能」不對這幾天來發生的事做出回應。

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米勒指出，美軍這次出手並非一勞永逸。伊朗已為核計畫投入5兆美元，卻在過去9天內遭遇極大羞辱。以色列成功突襲一些連美國情報單位都不認為有可能成功的目標。

他警告說，伊朗擁有針對美軍在波斯灣目標的短程飛彈，也能在國外發動不對稱戰爭，並動用恐怖組織，針對以色列、美國，甚至猶太人的利益發動攻擊。此外還有部署在伊拉克和敘利亞的美軍，都很容易淪為攻擊目標。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140622