加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢2/300
首頁 / 國際

川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應[影]

2025/6/22 11:28（6/22 11:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普（中）21日晚間向全國發表演說，美國的空襲已「徹底且完全摧毀」伊朗主要的核濃縮設施。（美聯社）
美國總統川普（中）21日晚間向全國發表演說，美國的空襲已「徹底且完全摧毀」伊朗主要的核濃縮設施。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）以色列和伊朗交戰之際，美國今天也對伊朗3個核設施發動攻擊。美國總統川普晚間表示，這次攻擊已經摧毀伊朗的主要核濃縮設施，伊朗現在必須「講和」，否則將面臨更猛烈的攻擊；他也警告，任何報復行動將面臨強大武力回應。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第2週。以色列被視為美國最親密的盟友之一，美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊，過去幾天備受關注。

川普（Donald Trump）今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，「我們已成功完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）」。目前所有飛機皆已離開伊朗空域，正安全返航。

CNBC報導，他隨後在美國副總統范斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）陪同下，於白宮向全國發表總長3分多鐘演說。

川普在演說中表示，「這次的攻擊取得驚人的軍事成功」，已徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施，「中東的惡霸伊朗，現在必須講和；若他們不這樣做，未來將面臨更猛烈且更加輕而易舉的攻擊」。

他說，40年來，伊朗一直高喊「美國去死」、「以色列去死」，用路邊炸彈炸死或炸傷許多美國人，「我們失去超過1000人，中東和全球各地還有數十萬人因他們的仇恨喪命」，現在，這種情況不會再繼續了。

影片來源：CNBC Television

另外，川普感謝以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並表示，「我們像史上從未有過的團隊那樣並肩合作」，消除了對以色列的可怕威脅。他也讚揚以軍和美軍的表現，但同時希望今後不必再像這樣動用軍力。

儘管如此，他不忘再向伊朗喊話，要不選擇和平，要不面對比過去8天更慘的悲劇。

川普揚言，還有多個目標尚未被摧毀，今晚攻擊的目標是最難、可能也是最致命的，如果和平遲遲不來，「我們將以精準、迅速和具備技能的行動攻擊其他目標，多數可在幾分鐘內被摧毀」。

演說結束後，他立刻又於社群媒體發文警告伊朗，任何對美國的報復行動都將面臨比今晚更強大的武力回應。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普並未在演說中透露美軍這次攻擊伊朗使用的武器，不過，美國福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）在節目上表示，川普告訴他，美軍在空襲福爾多核設施時，動用多達6枚碉堡剋星炸彈（bunker-buster bombs），每枚重達15噸。這些炸彈由美國B-2轟炸機投下。

漢尼提說，美軍還從潛艦發射30枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，攻擊納坦茲和伊斯法罕的核設施。（編輯：張芷瑄）1140622

#川普
#空襲
#以色列
#伊朗
延伸閱讀
美國動手了 川普宣布打擊伊朗3核子設施美介入以伊戰爭 紐時：中東動盪會讓中國損失慘重以色列外長：估已讓伊朗推遲核彈計畫至少2到3年
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美介入以伊戰爭 紐時：中東動盪會讓中國損失慘重
48
更多編輯台推薦新聞：