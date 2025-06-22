川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應[影]

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）以色列和伊朗交戰之際，美國今天也對伊朗3個核設施發動攻擊。美國總統川普晚間表示，這次攻擊已經摧毀伊朗的主要核濃縮設施，伊朗現在必須「講和」，否則將面臨更猛烈的攻擊；他也警告，任何報復行動將面臨強大武力回應。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第2週。以色列被視為美國最親密的盟友之一，美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊，過去幾天備受關注。

川普（Donald Trump）今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，「我們已成功完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）」。目前所有飛機皆已離開伊朗空域，正安全返航。

CNBC報導，他隨後在美國副總統范斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）陪同下，於白宮向全國發表總長3分多鐘演說。

川普在演說中表示，「這次的攻擊取得驚人的軍事成功」，已徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施，「中東的惡霸伊朗，現在必須講和；若他們不這樣做，未來將面臨更猛烈且更加輕而易舉的攻擊」。

他說，40年來，伊朗一直高喊「美國去死」、「以色列去死」，用路邊炸彈炸死或炸傷許多美國人，「我們失去超過1000人，中東和全球各地還有數十萬人因他們的仇恨喪命」，現在，這種情況不會再繼續了。

影片來源：CNBC Television

另外，川普感謝以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並表示，「我們像史上從未有過的團隊那樣並肩合作」，消除了對以色列的可怕威脅。他也讚揚以軍和美軍的表現，但同時希望今後不必再像這樣動用軍力。

儘管如此，他不忘再向伊朗喊話，要不選擇和平，要不面對比過去8天更慘的悲劇。

川普揚言，還有多個目標尚未被摧毀，今晚攻擊的目標是最難、可能也是最致命的，如果和平遲遲不來，「我們將以精準、迅速和具備技能的行動攻擊其他目標，多數可在幾分鐘內被摧毀」。

演說結束後，他立刻又於社群媒體發文警告伊朗，任何對美國的報復行動都將面臨比今晚更強大的武力回應。

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川普並未在演說中透露美軍這次攻擊伊朗使用的武器，不過，美國福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）在節目上表示，川普告訴他，美軍在空襲福爾多核設施時，動用多達6枚碉堡剋星炸彈（bunker-buster bombs），每枚重達15噸。這些炸彈由美國B-2轟炸機投下。

漢尼提說，美軍還從潛艦發射30枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，攻擊納坦茲和伊斯法罕的核設施。（編輯：張芷瑄）1140622