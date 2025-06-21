以色列外長：已將伊朗核彈計畫推遲至少2到3年

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（中央社柏林21日綜合外電報導）以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在今天刊出的訪談中表示，以色列對伊朗發動的攻擊行動，估計已讓德黑蘭研發出核武的可能性延後「至少2到3年」。

薩爾告訴德國「畫報」（Bild），以色列的攻勢襲擊數以百計的核子與軍事地點，斬首伊朗最高指揮官與核子科學家，取得「非常顯著」的成果。

薩爾說：「根據我們聽到的評估，我們已經把他們擁有核彈的可能性推遲至少2到3年。」

他向畫報表示：「我們擊殺領導與推動核子計畫武器化的人員，這一點極為重要。」

「我們已經達成許多目標，但我們仍將盡我們所能。在我們竭盡所能消除這項威脅前，我們不會停手。」

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伊朗發動無人機與飛彈攻擊，報復以色列6月13日發動的空前攻勢，並否認正在尋求發展核武。

薩爾說，以色列政府沒有將伊朗的「政權更迭」定義為「這場戰爭的目標。」他說：「至少到現在為止，我們沒有這麼做。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140621