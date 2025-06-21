以伊空戰第9天 伊朗媒體指西南部傳出多次爆炸聲響
2025/6/21 21:46（6/21 22:13 更新）
（中央社耶路撒冷/德黑蘭21日綜合外電報導）以色列與伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。伊朗媒體報導，今天下午在西南部聽到數次「強大的爆炸聲響」。
法新社報導，以軍發表聲明說：「戰鬥機正在空襲位於伊朗西南部的軍事設施。」
伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）報導，今天下午在伊朗西南部的阿瓦茲（Ahvaz）聽到數次「強大的爆炸聲響」。
阿瓦茲是伊朗西南部省分胡齊斯坦（Khuzestan）的首府，該省毗鄰伊拉克，也是伊朗主要產油區。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
中東夙敵以色列和伊朗持續交火，伊朗衛生部今天更新死亡人數時表示，以國空襲迄今造成伊朗逾400人死亡。
衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社群媒體平台X發文說：「截至今晨為止，以色列的攻擊奪走逾400名手無寸鐵伊朗民眾的性命，另有3056人因飛彈或無人機攻擊受傷。」（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140621
延伸閱讀以色列稱擊斃伊朗資深指揮官伊薩迪 曾支援哈瑪斯中東衝突升溫 伊拉克控以色列50架軍機侵犯領空以色列再空襲伊朗 打擊伊斯法罕核子設施伊朗飛彈攻擊以色列北部港市 醫院通報至少19人受傷以色列外長：估已讓伊朗推遲核彈計畫至少2到3年
- 2025/06/21 22:07
- 以伊空戰第9天 伊朗媒體指西南部傳出多次爆炸聲響2025/06/21 21:46
- 2025/06/21 19:04
- 2025/06/21 18:16
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中東衝突升溫 伊拉克控以色列50架軍機侵犯領空