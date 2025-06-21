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以伊空戰第9天 伊朗媒體指西南部傳出多次爆炸聲響

2025/6/21 21:46（6/21 22:13 更新）
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（中央社耶路撒冷/德黑蘭21日綜合外電報導）以色列與伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。伊朗媒體報導，今天下午在西南部聽到數次「強大的爆炸聲響」。

法新社報導，以軍發表聲明說：「戰鬥機正在空襲位於伊朗西南部的軍事設施。」

伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）報導，今天下午在伊朗西南部的阿瓦茲（Ahvaz）聽到數次「強大的爆炸聲響」。

阿瓦茲是伊朗西南部省分胡齊斯坦（Khuzestan）的首府，該省毗鄰伊拉克，也是伊朗主要產油區。

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中東夙敵以色列和伊朗持續交火，伊朗衛生部今天更新死亡人數時表示，以國空襲迄今造成伊朗逾400人死亡。

衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社群媒體平台X發文說：「截至今晨為止，以色列的攻擊奪走逾400名手無寸鐵伊朗民眾的性命，另有3056人因飛彈或無人機攻擊受傷。」（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140621

#空襲
#耶路撒冷
#以色列
#伊朗
#德黑蘭
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