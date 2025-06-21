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以色列再空襲伊朗 打擊伊斯法罕核子設施

2025/6/21 17:53（6/21 18:24 更新）
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6月19日的衛星影像顯示伊朗伊斯法罕遭以色列空襲後的情況。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
6月19日的衛星影像顯示伊朗伊斯法罕遭以色列空襲後的情況。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列一位軍方官員今天表示，以軍在夜間空襲伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）核子設施，這是以伊兩國13日爆發衝突以來，伊斯法罕核設施第2度遭打擊。

法新社報導，這位不具名的以色列軍方官員於記者會說：「我們在行動開始後的最初24小時內就鎖定了伊斯法罕，但我們於夜間對那裡進行第2波攻擊，進一步鞏固我方戰果，也加強對該設施的破壞。」

他還提到，以色列「對伊朗離心機的生產能力造成嚴重打擊」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊斯法罕省的副省長指出，以色列今天的空襲目標是伊斯法罕核子研究設施，這是伊朗最大的核研究設施。

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這位副省長告訴伊朗法斯通訊社（Fars），以方空襲沒有造成危險物質外洩，但建議居民避開這個地區，以便讓救難及危機處理人員能進行工作。

他還說，伊斯法罕省其他幾個地區也遭到襲擊，但目前尚無人員傷亡的通報消息，雖然伊朗防空部隊攔截了以方攻擊，但部分襲擊仍得逞。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140621

#美國有線電視新聞網
#以色列
#伊朗
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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