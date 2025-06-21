加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陳思宏「鬼地方」韓國熱賣 出版社讚引領台灣文學潮流
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

中東衝突升溫 伊拉克控以色列50架軍機侵犯領空

2025/6/21 19:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）以色列與伊朗本月13日爆發衝突迄今危機未解，伊拉克駐聯合國代表指出，在聯合國今天就這場衝突召開會議前不久，50架以色列軍機侵犯了伊拉克領空。

路透社報導，伊拉克駐聯合國代表法特拉維（Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi）向聯合國安全理事會（United Nations Security Council）通報，這些軍機從敘利亞及約旦的邊境地區飛來。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法特拉維表示，這些軍機「飛往伊拉克南部，飛越巴斯拉（Basra）、納加夫（Najaf）和卡巴拉（Karbala）等城市…這些侵犯行徑違反了國際法和聯合國憲章」。

他還說，它們也對伊拉克的聖地構成威脅，「考量到這些聖地對我們各國人民的重要性，此事可能會引起民眾的強烈反應」。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140621

以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國務院電報：已數百美國公民離開伊朗 多人遭騷擾
37
更多編輯台推薦新聞：