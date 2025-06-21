中東衝突升溫 伊拉克控以色列50架軍機侵犯領空
2025/6/21 19:04
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）以色列與伊朗本月13日爆發衝突迄今危機未解，伊拉克駐聯合國代表指出，在聯合國今天就這場衝突召開會議前不久，50架以色列軍機侵犯了伊拉克領空。
路透社報導，伊拉克駐聯合國代表法特拉維（Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi）向聯合國安全理事會（United Nations Security Council）通報，這些軍機從敘利亞及約旦的邊境地區飛來。
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法特拉維表示，這些軍機「飛往伊拉克南部，飛越巴斯拉（Basra）、納加夫（Najaf）和卡巴拉（Karbala）等城市…這些侵犯行徑違反了國際法和聯合國憲章」。
他還說，它們也對伊拉克的聖地構成威脅，「考量到這些聖地對我們各國人民的重要性，此事可能會引起民眾的強烈反應」。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140621
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