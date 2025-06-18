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川普稱伊朗接近擁有核武 與國家情報總監不同調

2025/6/18 11:01（6/18 11:33 更新）
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美國總統川普提前離開加拿大舉行的G7峰會，搭乘總統專機「空軍一號」返回華府時接受記者採訪。（路透社）
美國總統川普提前離開加拿大舉行的G7峰會，搭乘總統專機「空軍一號」返回華府時接受記者採訪。（路透社）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天否定國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）評估伊朗未發展核武的說法，這是他重返白宮執政後首次公開與加巴德意見相左。

路透社報導，川普似乎接受以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週空襲伊朗核子目標和軍事目標的理由，稱他相信伊朗接近擁有核彈頭。

川普提前離開加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回華府，他在機上被記者問到他認為伊朗有多接近擁有核武時，他回說：「非常接近。」

記者提到加巴德3月在國會作證時說，美國情報圈仍判斷伊朗未在研發核彈頭，川普回說「我不管她說什麼，我認為他們非常接近擁有一個（核彈頭）」。

川普的說法令人想起他昔日首度執政時，也曾與美國情報單位不同調，包括否定情報圈評估俄羅斯試圖干預2016年總統選舉以利他選情的說法，以及他接受俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）否認干預的說法。

路透社尋求置評，美國國家情報總監辦公室（ODNI）指出美國有線電視新聞網（CNN）記者在社群平台X的發文，內容引述加巴德在國會山莊（Capitol Hill）的說法，稱她和川普在有關伊朗核子計畫的立場一致。

加巴德也告訴國會，美國情報單位不認為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾下令重啟核武計畫，美國和國際原子能總署（IAEA）評估伊朗已於2003年結束核武計畫。

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伊朗否認發展核武，稱鈾濃縮計畫僅用於和平目的。

一名有權取得美國情資報告的消息人士告訴路透社，加巴德提供的評估結果並未改變。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140618

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