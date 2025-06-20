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以色列伊朗連8天交火 以軍攻擊德黑蘭核武研發設施

2025/6/20 14:27（6/20 14:38 更新）
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伊朗德黑蘭一處石油庫15日遭以色列襲擊起火，民眾在橋上查看情勢。（Majid Asgaripour/WANA via 路透社）
伊朗德黑蘭一處石油庫15日遭以色列襲擊起火，民眾在橋上查看情勢。（Majid Asgaripour/WANA via 路透社）
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（中央社耶路撒冷20日綜合外電報導）以色列與伊朗連續交火第8天，以色列軍方今天表示，徹夜對德黑蘭數十個目標發動攻擊，其中包括一處所謂「伊朗核武計畫研發中心」。

法新社報導，以軍在聲明中表示，他們已「完成對德黑蘭市中心的一連串打擊：攻擊數十個目標，包括軍事飛彈生產設施，以及負責伊朗核武計畫研發的國防創新與研究組織（SPND）總部」。

根據以色列軍方，國防創新與研究組織總部「用於研發支持伊朗政權軍事力量的先進科技與武器」。

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以軍表示，昨晚出動超過60架戰機攻打數十處軍事目標。

以軍又說：「目標包括飛彈零件生產地點，以及飛彈引擎鑄造原料的製造設施。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140620

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