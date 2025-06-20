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以伊交戰第7天 尼坦雅胡：以色列正改變世界面貌

2025/6/20 02:04
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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列與伊朗的戰事邁入第7天，以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列正在「改變世界的面貌」，且已摧毀伊朗逾半飛彈發射器。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴以色列公共廣播公司（Kan）：「我說過我們正在改變中東的面貌，現在我要說，我們正在改變世界的面貌。」

他並補充道，以色列已摧毀伊朗「一半以上」的飛彈發射器。

尼坦雅胡也告訴以色列公共廣播公司，以色列「有能力打擊伊朗所有核設施」，但「歡迎一切幫助」。

他並提到，美國總統川普（Donald Trump）「會做對美國有利的事，而我會做對以色列有利的事」。

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伊朗國家媒體報導，防空系統今天啟動應對首都德黑蘭（Tehran）上空的「敵對目標」。

官方的伊朗通訊社（IRNA）表示，「伊朗防空系統對抗德黑蘭北部的敵對目標」，但未多作說明。另一家媒體梅爾通訊社（Mehr）也發布相同報導。（譯者：楊昭彥/核稿：曾依璇）1140620

尼坦雅胡
以伊空戰第7天 尼坦雅胡矢言消除核子和彈道飛彈威脅以色列防長：狙殺伊朗最高領袖哈米尼列戰爭目標
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