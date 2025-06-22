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影／川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
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伊朗媒體：美方攻擊3處核設施 物資已轉移未遭重大打擊

2025/6/22 10:45（6/22 11:58 更新）
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美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）伊朗半官方媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB）報導，美國聲稱攻擊的3處伊朗核設施，早已於「不久之前」完成撤離。

美國總統川普今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們已成功完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）。」

伊朗媒體也報導，川普宣布美國在伊朗當地時間22日早上攻擊伊朗核設施。

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英國廣播公司（BBC）報導，伊朗國家廣播公司政治副主任阿貝迪尼（Hassan Abedini）剛剛在伊朗國家電視台的直播中露面，並表示伊朗這3處核設施「不久之前」就已經完成撤離。

他也指出，即便川普所說屬實，伊朗「並未遭受重大打擊，因為相關物資早已被轉移」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140622

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