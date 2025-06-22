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美國轟炸伊朗核設施 攻擊目標、使用彈藥及未來走向一次看

2025/6/22 12:55（6/22 13:38 更新）
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美軍B-2幽靈轟炸機。（路透社）
美軍B-2幽靈轟炸機。（路透社）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布美方已空襲伊朗多處核設施，並形容是「非常成功的攻擊」且表示美軍的飛機安全返航。法新社統整目前已知的狀況，以及情勢未來的可能發展。

川普在此之前已花了數週時間尋求以外交途徑，與德黑蘭當局達成新協議，以取代川普2018年在第一任期內退出的核協議。

不過，他後來支持以色列自本月中旬以來，攻擊伊朗核設施與軍方高層的行動。

攻擊目標

川普表示，美國已經打擊3處伊朗主要核設施，包含福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan），其中福爾多遭到「滿載炸彈」的襲擊。

福爾多燃料濃縮廠在違反聯合國決議的狀況下建成，座落於伊朗中部聖城科姆（Qom）附近一座山下，能容納約3000台離心機。

離心機用於鈾濃縮，其用途涵蓋民用與軍事，若要製造核武，則必須把鈾濃縮到高純度。

福爾多核設施位於地下深處，對於缺乏深層貫穿該設施彈藥的以色列部隊而言構成挑戰。

另外，納坦茲是伊朗主要的鈾濃縮設施，擁有近70組離心機組；而伊斯法罕則設有鈾轉換及核燃料製造設備。

美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）
美國21日完成對伊朗3個核設施的攻擊行動，包括福爾多、納坦茲及伊斯法罕。（中央社製圖）

美方使用的彈藥

川普並未言明這次攻擊使用的彈藥，不過外界推測很可能是用火力強大的3萬磅（1萬3600公斤）GBU-57打擊福爾多，這種炸彈又被稱為「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator, MOP）。

美軍表示，GBU-57炸彈的設計能在爆炸前貫穿地下60公尺，與大多數在接近或命中目標後立即引爆的飛彈與炸彈不同。

載著炸彈的軍機

美軍B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）是唯一能裝載GBU-57炸彈的飛機，這是一款能攜帶2枚GBU-57炸彈的長程匿蹤轟炸機。

美國攻擊伊朗之前，專門追蹤航班的網站與美國媒體指出，數架B-2轟炸機已經從美國中部密蘇里州的基地起飛。

根據美軍的資訊，B-2轟炸機能在不加油的情況下飛行9600公里，設計目的是「突破敵方最先進的防禦系統，以及威脅敵方最重要且戒備森嚴的目標」。

接下來會如何？

川普呼籲伊朗「同意結束這場戰爭」，並宣稱「現在是追求和平的時候」。

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不過目前仍要觀察美方攻擊伊朗後，會促使德黑蘭緩和衝突，或反而進一步擴大戰事。

若伊朗選擇擴大的話，可能會瞄準駐紮在中東的美軍人員，或嘗試關閉位在伊朗南部且乘載全球約1/5石油運輸量的戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140622

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#B-2
美國攻擊伊朗核設施，總統川普（前）發表全國談話。（路透社）
美國攻擊伊朗核設施，總統川普（前）發表全國談話。（路透社）
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