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傳伊朗將關閉荷莫茲海峽 兩艘超級油輪掉頭

2025/6/23 09:24（6/23 10:05 更新）
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伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷。（中央社製圖）
伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美軍空襲伊朗核設施後，伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷，兩艘超級油輪今天也在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾。

綜合路透社和政治新聞網站POLITICO報導，美國聯手以色列，對伊朗採取自1979年伊斯蘭革命以來，西方國家針對伊朗所發動最大規模的軍事行動。美國攻擊伊朗關鍵核子設施後，全球緊盯伊朗將如何做出回應。

伊朗國會批准關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），邁向普遍被視為伊朗對西方最有效的威脅。這條狹窄水道是伊朗與阿曼、阿拉伯聯合大公國共有水域，全球近1/4的石油運輸依賴這條航道。

伊朗國營的新聞電視台Press TV表示，關閉這條海峽需要最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）的批准，這個組織由伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）任命的官員領導。

若伊朗試圖透過封鎖荷莫茲海峽來切斷波斯灣石油供應，恐將導致全球油價飆漲、破壞世界經濟，並引爆與駐守當地、負責確保海峽暢通的美國海軍第五艦隊的衝突。

法新社報導，油價今天早盤飆升，布倫特原油與美國主要原油期貨西德州中級原油今天雙雙跳漲逾4%，創今年1月以來新高，隨後漲幅收斂。截至格林威治時間今天晚間23時35分（台北時間今天早上7時35分），布倫特原油上漲2.4%報每桶78.83美元，西德州中級原油上漲2.5%報每桶75.66美元。

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根據彭博（Bloomberg News）消息，美國空襲伊朗後，荷莫茲海峽航運風險升高，有兩艘可載運約200萬桶原油的超級油輪在海峽內掉頭迴避，凸顯區域商業航運可能受到波及。

彭博根據彙整船舶追蹤資料指出，「科斯維斯頓湖號」（Coswisdom Lake）與「南方忠誠號」（South Loyalty）兩艘油輪今天進入荷莫茲海峽後突然掉頭，隨後朝南航行，遠離波斯灣出海口。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140623

#阿拉伯聯合大公國
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#荷莫茲海峽
#伊朗國會
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