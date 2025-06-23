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美國敦促中國 說服伊朗勿封鎖荷莫茲海峽

2025/6/23 04:48
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）華府對德黑蘭核場址進行打擊後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天呼籲中國說服伊朗不要封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

路透社報導，伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽的動議，盧比歐稍後上福斯新聞頻道（Fox News）節目時作以上表示。全球約20%石油和天然氣運輸經過這個海峽。

兼任國家安全顧問的盧比歐說：「我勸告北京的中國政府就此事向他們（指伊朗）進行呼籲，因為他們（指中國）高度依賴荷莫茲海峽取得所需石油。」

「如果他們這樣做，那將是另一嚴重錯誤。如果他們這樣做，這無異於經濟自殺。我們保留因應這個問題的選項，但其他國家也應該予以研議。這對其他國家經濟造成的傷害將會比我們更嚴重許多。」

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盧比歐表示，封鎖這個海峽之舉將使情勢大幅升級，美國和其他國家應該做出回應。

中國駐華府大使館迄無評論。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140623

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盧比歐
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