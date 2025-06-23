荷莫茲海峽牽動全球貿易與油價 重要性一次看

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（中央社德黑蘭22日綜合外電報導）伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽，以回應美國轟炸伊朗多處核設施。伊朗的電視台今天報導，伊朗最高安全機構必須就是否關閉這條全球關鍵能源航道做出最終決定。

路透社報導，伊朗過去也曾揚言關閉 荷莫茲海峽 為什麼荷莫茲海峽這麼重要？ 海上能源輸出咽喉：世界上6成原油出口來自沙烏地阿拉伯、伊拉克等波斯灣國家，荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣、阿曼灣及阿拉伯海，擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。

亞洲國家多依賴波斯灣進口原油：世界上3成油品從這裡運出，其中有8成進入亞洲國家；而這也是中國、日本、韓國、新加坡等亞洲國家主要原油輸入管道，日本、韓國8成以上及中國4成以上原油都來自波斯灣地區。 資料來源：美國能源情報署、中國海關 看更多 關閉 （Hormuz Strait），但從未付諸實行。如果這麼做，將妨礙貿易活動並影響全球油價。

荷莫茲海峽在哪裡？

荷莫茲海峽坐落阿曼和伊朗之間，連結北部的波斯灣（Persian Gulf）、南部的阿曼灣（Gulf of Oman）及更遠的阿拉伯海（Arabian Sea）。

荷莫茲海峽最窄處僅33公里寬，雙向航道寬度都只有3公里。

荷莫茲海峽為何重要？

全球石油消費總量約有1/5取道荷莫茲海峽。分析海運數據的Vortexa公司資料顯示，自2022年初至今年5月，每天約有1780萬至2080萬桶原油、凝析油（condensate）和燃料經過該海峽。

石油輸出國家組織（OPEC）成員國沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、科威特和伊拉克大部分原油出口都是經過荷莫茲海峽，主要運往亞洲。阿聯與沙烏地試圖尋找其他路徑繞過這個海峽。

卡達是全球液化天然氣（LNG）最大出口國之一，該國幾乎所有LNG都航經荷莫茲海峽運輸。

影片來源：中央社

緊張局勢史

1973年以色列與埃及爆發戰爭時，以沙烏地為首的阿拉伯產油國對支持以國的西方國家實施石油禁運措施。

1980年至1988年的兩伊戰爭中，伊朗與伊拉克試圖在波斯灣和荷莫茲海峽中斷對方的石油出口，此舉又被稱為油輪戰爭（Tanker War）。

1988年7月美國軍艦擊落1架伊朗客機，導致機上290人全數身亡。華府表示這是意外，德黑蘭則稱這是蓄意攻擊。

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伊朗2012年1月威脅封鎖海峽，以報復美國跟歐洲實施制裁。2019年5月，4艘船舶在荷莫茲海峽外的阿聯海岸附近遇襲，其中包括兩艘沙烏地油輪。

伊朗2023年、2024年在荷莫茲海峽或附近分別扣押2艘和1艘船舶，其中部分行動是在美國扣押與伊朗有關油輪之後執行。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140623