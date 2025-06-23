日本籲緩解以伊衝突 日商船縮短停留波斯灣時間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本今天敦促各方緩解以伊衝突情勢，並稱美國對伊朗發動襲擊，表現出華府阻止德黑蘭發展核武的決心。在此同時，日本兩家航運公司指示旗下船隻儘量縮短停留在波斯灣的時間。

路透社報導，根據日本外務大臣岩屋毅，日本對於以色列和伊朗之間局勢升級到冤冤相報的地步「深感遺憾」。

岩屋毅透過聲明表示：「日本仍強烈希冀美國與伊朗能透過對話解決伊朗核問題，從而重新開啟對話之路。」

美國總統川普先前表示，美方已摧毀德黑蘭的關鍵核設施。美國與以色列聯手發動自1979年伊朗伊斯蘭革命以來對德黑蘭最大規模的西方軍事行動。

日本首相石破茂本月稍早譴責以色列對伊朗核設施發動軍事襲擊，並稱對於軍事用途的部署「不能全然予以譴責」。

日本內閣官房長官林芳正在例行記者會上被問及美國的襲擊行動時指出，這次情況與6月13日以色列對伊朗採取的行動有所不同。

林芳正說：「美國政府一直認真推動對話，即使在以色列和伊朗開始互相攻擊後，美國仍持續尋求與伊朗對話。」

另一方面，日本郵船株式會社和商船三井公司今天皆表示，他們已指示旗下船隻在持續通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）之際，儘量減少待在波斯灣的時間。

這兩家海運公司指出，他們正在密切關注情勢，並與在該地區航行的船隻分享最新資訊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在伊朗國會據報支持關閉荷莫茲海峽之後，伊朗國營新聞電視台（Press TV）昨天報導，是否關閉荷莫茲海峽的最終決定權在最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）。兩艘超級油輪昨天也在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾。

長期以來，伊朗一直以關閉荷莫茲海峽的威脅作為抵禦西方施壓的手段，這條水道承載全球約20%的石油與天然氣需求。如今在美國發動攻擊後，西方對伊朗施壓力道可謂達到最高點。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140623