分析：荷莫茲海峽當籌碼 伊朗須避免美以聯手

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（中央社杜哈16日綜合外電報導）自6月13日以色列發動先制打擊以來，伊朗與對方相互攻擊進入第4天。分析指出，伊朗除靠飛彈與以色列周旋，關閉荷莫茲海峽也是選項，但上策仍是避免美以聯手並盡快結束戰事。

半島電視台（Al Jazeera）一篇分析指出，伊朗以飛彈攻擊特拉維夫、海法等大城反擊以色列。伊朗的飛彈實力據信為中東之冠，有上千枚各種射程與速度的彈道飛彈可用，若按當前頻率，伊朗應還能攻擊好幾週，足讓以色列蒙受可觀損失，不是近年與加薩走廊、黎巴嫩、葉門的武裝團體作戰可比。

伊朗15日首度對以色列發射新型「烈士卡希姆」（Haj Qassem）飛彈，成功突破以色列防空系統。以色列方面流出的影像清楚顯示，新飛彈在威力與速度上皆明顯優於伊朗先前所使用的舊型飛彈。

對伊朗而言，任何對美國基地或人員的攻擊，都是要極力避免的最壞情境。最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）一向行事謹慎，不願與美國正面交鋒，也不希望讓華府有藉口動用軍力下海與以色列聯手打擊伊朗，因為一旦如此，伊朗嚴密防護的核設施恐將不保。

伊朗還有其他選項，其中包括過去多次揚言的關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這將立即中斷每日數百萬桶石油的運輸。專家認為若情勢發展至此，國際油價可能飆破每桶100美元。國際油價13日曾短暫升至每桶78美元後回跌。

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但伊朗最終仍需找出下台階，以結束這場可能升高為對抗美以兩個核武國的區域戰爭，以防帶給伊朗經濟難以估量的衝擊且可能引發國內動盪。

然而最終關鍵恐怕還是在難以捉摸的美國總統川普。儘管川普在這場衝突的口風變來變去，不斷呼籲停戰的同時卻又威脅伊朗，但由美國斡旋達成的協議才是能約束以色列並結束衝突的最可能選擇，畢竟對伊朗來說仗打下去將越來越難以維繫。（譯者：陳亦偉）1140616