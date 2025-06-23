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中東局勢升溫 政院穩定物價小組關注油物價變動

2025/6/23 12:10（6/23 12:16 更新）
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行政院表示，副院長鄭麗君已邀集「穩定物價小組」相關部會研商，密切關注油價、民生物價變動。圖為民眾在高雄市鳳山區一家大賣場選購商品。（中央社檔案照片）
行政院表示，副院長鄭麗君已邀集「穩定物價小組」相關部會研商，密切關注油價、民生物價變動。圖為民眾在高雄市鳳山區一家大賣場選購商品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北23日電）行政院今天表示，近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院副院長鄭麗君已邀集行政院「穩定物價小組」相關部會研商，密切關注油價、民生物價變動，並適時提出物價穩定措施。

美國空襲伊朗核設施，伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷，2艘超級油輪在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾，國際原油價格看漲。

行政院今天透過新聞稿表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，並推升全球能源及大宗物資價格，行政院長卓榮泰6月19日在院會指示，請副院長鄭麗君督導行政院「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。

行政院說，鄭麗君已於6月20日邀集行政院「穩定物價小組」相關部會進行研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。

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行政院表示，為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」的油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至今年9月底。今年以來，台灣物價漲幅逐月減緩，今年1至5月消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.04%，今年5月更降至1.55%。

行政院說，但近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢並應處，力求物價維持穩定。（編輯：潘羿菁）1140623

#國會
#伊朗
#行政院
#鄭麗君
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