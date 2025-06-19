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以伊衝突國際油價飆漲 日本26日實施預防措施

2025/6/19 14:56
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（中央社記者戴雅真東京19日專電）以色列與伊朗戰事升溫，國際原油價格上漲。日本首相石破茂今天表示，將從26日起實施預防性措施，目標將每公升汽油價格上限控制在175日圓（約新台幣35.67元）。

日本東京放送電視台（TBS）報導，石破茂今天稍早在國會舉行的朝野黨魁會談中，說明了16日與美國總統川普進行關稅談判的進展。此外，他也宣布，針對中東局勢混亂，可能導致油價急劇上漲，政府將在預期需求上升的7、8月期間，實施預防性措施。

石破茂表示，預防性措施將從下週26日起開始實施，目標是把每公升汽油的價格上限控制在175日圓左右。

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他表示，「為了避免對國民生活造成重大影響，將致力於讓零售價格，不高於烏克蘭危機前後水準。」據了解，所需財源將來自今年4、5月的國家主權基金盈餘。

根據日本經濟產業省數據，截至16日，日本全國汽油平均零售價格為每公升171.2日圓，較前一週下降1日圓。雖然已經連續8週下跌，但由於中東局勢日益緊張，預料接下來將迎接漲勢。（編輯：陳慧萍）1140619

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