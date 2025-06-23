傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 經長：台灣進口油氣經當地比例低於2成

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（中央社記者劉千綾台北23日電）美軍空襲伊朗核子設施一事震撼全球，傳出伊朗將關閉荷莫茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝表示，目前台灣進口原油與天然氣，須經過荷莫茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價會漲；經濟部估計，若油價上漲10%，對物價指數影響約0.3個百分點。

美國空襲伊朗核設施，伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷，2艘超級油輪在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾，國際原油價格看漲。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」進行報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時關切，以伊交火若封鎖荷莫茲海峽，是否影響台灣原油供應，經濟部是否有相關對策因應。

郭智輝表示，從上週就開始掌控訊息，經濟部根據國際油價走勢，進行不同的推論，以及如何從現貨市場取得報價等。

郭智輝指出，目前台灣進口原油、天然氣，須經過荷莫茲海峽的比例低於20%，若荷莫茲海峽遭封鎖，原油航運和到貨的時間會增加，現在市場價格上漲也會影響國內油價。

楊瓊瓔追問，若荷莫茲海峽遭封鎖，原油價格是否會上漲，郭智輝回應，「當然會漲」，經濟部有一套計算模式，會審慎評估。

國民黨立委鄭正鈐質詢關切，油價上漲對CPI影響為何。郭智輝表示，若油價上漲10%，對CPI影響為0.3個百分點。

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民眾黨立委張啓楷質詢表示，台股今天受中東情勢衝擊，早盤一度下跌超過400點，經濟部如何因應中東情勢對經濟的影響。

郭智輝表示，對不同油價造成的影響進行情境分析，包含國際原油價格從每桶80美元到130元等區間，中油研擬相關對策，其中已考慮到對消費者物價指數（CPI）影響，行政院也非常關心相關議題。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1140623