加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／芬太尼跨國產業鏈揭密 中國原料、墨西哥生產、美國洗錢
首頁 / 產經

傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 經長：台灣進口油氣經當地比例低於2成

2025/6/23 10:35（6/23 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷。（中央社製圖）
伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）美軍空襲伊朗核子設施一事震撼全球，傳出伊朗將關閉荷莫茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝表示，目前台灣進口原油與天然氣，須經過荷莫茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價會漲；經濟部估計，若油價上漲10%，對物價指數影響約0.3個百分點。

美國空襲伊朗核設施，伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷，2艘超級油輪在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾，國際原油價格看漲。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」進行報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時關切，以伊交火若封鎖荷莫茲海峽，是否影響台灣原油供應，經濟部是否有相關對策因應。

郭智輝表示，從上週就開始掌控訊息，經濟部根據國際油價走勢，進行不同的推論，以及如何從現貨市場取得報價等。

郭智輝指出，目前台灣進口原油、天然氣，須經過荷莫茲海峽的比例低於20%，若荷莫茲海峽遭封鎖，原油航運和到貨的時間會增加，現在市場價格上漲也會影響國內油價。

楊瓊瓔追問，若荷莫茲海峽遭封鎖，原油價格是否會上漲，郭智輝回應，「當然會漲」，經濟部有一套計算模式，會審慎評估。

國民黨立委鄭正鈐質詢關切，油價上漲對CPI影響為何。郭智輝表示，若油價上漲10%，對CPI影響為0.3個百分點。

google news透過 Google News追蹤中央社

民眾黨立委張啓楷質詢表示，台股今天受中東情勢衝擊，早盤一度下跌超過400點，經濟部如何因應中東情勢對經濟的影響。

郭智輝表示，對不同油價造成的影響進行情境分析，包含國際原油價格從每桶80美元到130元等區間，中油研擬相關對策，其中已考慮到對消費者物價指數（CPI）影響，行政院也非常關心相關議題。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1140623

#油價
#國會
#經濟部
#伊朗
#國民黨
#郭智輝
#楊瓊瓔
#荷莫茲海峽
#消費者物價指數

為什麼荷莫茲海峽這麼重要？

  • 海上能源輸出咽喉：世界上6成原油出口來自沙烏地阿拉伯、伊拉克等波斯灣國家，荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣、阿曼灣及阿拉伯海，擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。
  • 亞洲國家多依賴波斯灣進口原油：世界上3成油品從這裡運出，其中有8成進入亞洲國家；而這也是中國、日本、韓國、新加坡等亞洲國家主要原油輸入管道，日本、韓國8成以上及中國4成以上原油都來自波斯灣地區。

資料來源：美國能源情報署、中國海關

延伸閱讀
美國敦促中國 說服伊朗勿封鎖荷莫茲海峽中東局勢升溫 卓榮泰指示必要時採取措施穩定物價川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應美國轟炸伊朗核設施 攻擊目標、使用彈藥及未來走向一次看荷莫茲海峽附近船隻相撞 以伊衝突商船電子干擾激增分析：荷莫茲海峽當籌碼 伊朗須避免美以聯手伊朗荷莫茲島血色海水奇景 網友直呼宛如聖經場景
郭智輝
郭智輝：10年內人均GDP達8萬美元 絕非空想台電仍未獲撥補 經長建議反映電價、民生由政府照顧
楊瓊瓔
聲援北北基藍委反罷免 盧秀燕籲投下不同意票立院討論2028無煤中火提案 朝野隔空叫陣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：