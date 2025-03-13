伊朗荷莫茲島血色海水奇景 網友直呼宛如聖經場景

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（中央社伊朗荷莫茲島12日綜合外電報導）伊朗荷莫茲島熱門景點銀紅海灘驚現血色海水怪象，在傾盆大雨沖刷下，富含礦物質的海岸染上一片腥紅，民眾驚呼宛如「聖經場景」、「這是神的力量」。

太陽報美國版（The US Sun）報導，荷莫茲島（Hormuz Island）又稱「彩虹島」，是一個與伊朗相距數公里之遙、基本上無人居住的靜謐島嶼。銀紅海灘（Silver and Red Beach）被染紅的影片吸引了數以百萬計網友觀看。

一名用戶寫道：「這是神的力量…多麼美麗且神奇。」

這是因為火山土壤中氧化鐵含量較高，形成這有些駭人而獨特的奇景。

這些礦物質與潮水混合，將海岸線染成一片鮮紅色，看起來就像有人將一大桶紅色油漆倒進海中。

島上礦物質含量豐富的火山土壤也被稱為「蓋拉克土壤」（gelack soil），具有工業用途，用於染色、化妝品、玻璃和陶瓷等。在當地美食中也扮演著重要角色，可融入醬汁和果醬中。

伊朗觀光和旅遊組織（Iran Tourism and Touring Organisation）說：「沿著海岸行走，你會遇到含有金屬化合物的沙子在眼前閃閃發光，尤其在日落或日出時，更令人著迷。」

「當你步行或騎行時，周圍的土壤顏色會不斷變化，你可以觀賞荷莫茲島獨特的紅色可食用土壤，以及另外70種彩色礦物質。」

去年，有些影片錯誤聲稱海灘因惡劣天候而變成紅色。

事實上，在一年中任何時間、任何天氣下，遊客都有機會一睹這片罕見奇景。

不過，這樣的奇特場景並非伊朗獨有。

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西班牙托雷維耶哈（Torrevieja）有一處粉紅色湖泊，湖中的鹽分有種不尋常的細菌，讓湖水呈現粉紅色。

在英國，則可以看見數以千計微小發光浮游生物，讓肯特郡（Kent）希恩尼斯海灘（Sheerness Beach）岸邊亮起了藍色光芒。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1140313