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荷莫茲海峽附近船隻相撞 以伊衝突商船電子干擾激增

2025/6/17 18:42（6/17 18:49 更新）
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荷莫茲海峽附近的阿曼灣17日發生船隻相撞事故。（中央社製圖）
荷莫茲海峽附近的阿曼灣17日發生船隻相撞事故。（中央社製圖）
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（中央社杜拜17日綜合外電報導）荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的阿曼灣（Gulf of Oman）發生船隻相撞事故。阿拉伯聯合大公國海岸防衛隊今天表示，已從發生意外的油輪ADALYNN號上撤離24人。

路透社報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）稍早通報，阿拉伯聯合大公國柯法干（Khor Fakkan）以東22海里處發生1起事故，背後原因與安全無涉。

船運消息人士告訴路透社，有1艘船與另外2艘船相撞。

以色列13日以阻止德黑蘭發展核武為由，對伊朗展開大規模空襲，兩國衝突迄今已進入第5天。

海軍消息人士告訴路透社，近日航經荷莫茲海峽和更廣泛波斯灣（Persian Gulf）的商船導航系統遭到電子干擾的情況激增，這對在區域航行的船隻造成影響。

荷莫茲海峽位於阿曼和伊朗之間，連接波斯灣與阿曼灣（Gulf of Oman）及阿拉伯海（Arabian Sea）。

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全球約1/5石油消耗量都經由荷莫茲海峽運輸。根據分析海運數據的Vortexa公司，2022年初到上月，每天約有1780萬桶到2080萬桶原油、凝析油和燃油通過荷莫茲海峽。

阿聯有關當局在社群平台X發文指出，搜救船已將24名船員送至柯法干港。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140617

#阿拉伯聯合大公國
#以色列
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