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以伊衝突加劇 逾百名菲僑要求返國恐需走陸路海路

2025/6/17 17:56
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（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）以色列與伊朗相互空襲，超過100名居住在以色列的菲律賓僑民要求菲律賓政府協助返國。由於以色列已關閉空域，撤僑工作將需要更長的時間。

菲律賓移工部長卡達克（Hans Cacdac）今天接受菲律賓ANC電視台訪問時說，截至今日已有109名居住在以色列的菲律賓人要求撤離，人數每天都在增加。

卡達克說，至少有7名旅以色列菲僑在伊朗的飛彈攻擊中受傷，其中1人傷勢嚴重，正在加護病房搶救。

菲律賓外交部估計，大約有3萬名菲律賓人合法在以色列工作，大多從事長者照護工作，另有大約2000名菲律賓人居住在伊朗，大多是與伊朗人結婚。

由於以色列已關閉空域，且不確定何時可重新開放，菲律賓駐以色列大使曼迪奧拉．拉奧（Aileen Mendiola-Rau）日前在接受GMA新聞網訪問時坦承，撤僑工作將需要更長的時間，需走陸路或海路。

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以色列於13日空襲伊朗核子和軍事設施，引發伊朗發射飛彈報復，雙方衝突已進入第5天，根據外媒報導，雙方傷亡人數已破1700人。

菲律賓外交部13日晚間發布聲明，對以色列空襲伊朗後的中東緊張局勢感到「嚴重關切」，特別是當地菲僑的人身安全，敦促相關國家緩和緊張，「走和平的道路」。（編輯：唐聲揚）1140617

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