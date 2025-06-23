加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
伊朗情勢
新聞專題
伊朗情勢2/300
首頁 / 國際

伊朗若封鎖荷莫茲海峽 亞洲國家恐首當其衝

2025/6/23 22:20（6/23 22:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽，以回應美國轟炸伊朗多處核設施。（中央社製圖）
伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽，以回應美國轟炸伊朗多處核設施。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽，以回應美國轟炸伊朗核設施。而經由荷莫茲海峽運送的石油中，有84%運往亞洲，若伊朗實施封鎖，恐衝擊中國、印度、韓國等亞洲國家的經濟。

法新社報導，來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、科威特、卡達、伊朗的原油幾乎全數都會經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

而根據美國能源情報署（EIA），中國今年首季每天經荷莫茲海峽進口540萬桶原油，是最大買家之一。

沙烏地阿拉伯是中國第2大原油供應國，占中國石油進口總量的15%，亦即每天160萬桶。另據國際海運資料業者Kpler分析，伊朗出口的石油中，逾9成也是被中國買下，今年4月每天進口130萬桶伊朗原油。

美國能源情報署的數據也顯示，印度高度仰賴荷莫茲海峽，今年首季每天經此海峽進口210萬桶原油。當地媒體則報導，印度2025年初進口的石油當中，約53%來自中東供應國，尤其是伊拉克及沙烏地阿拉伯。

各國回應

由於擔心中東衝突惡化，印度過去3年已擴大進口俄羅斯石油。

韓國方面，根據美國能源情報署，韓國約有68%的原油進口經由荷莫茲海峽運送，今年每日通過量達170萬桶。

韓國特別依賴主要供應國沙烏地阿拉伯，去年韓國進口的石油中，1/3來自沙烏地。

韓國產業通商資源部表示，目前為止，韓國的原油和液化天然氣（LNG）進口並未中斷，但鑑於有可能發生供應危機，官員們正在進行相關規劃。

google news透過 Google News追蹤中央社

法新社也提到日本。根據美國能源情報署，日本每天經由荷莫茲海峽進口160萬桶原油。日本海關數據則顯示，去年進口的原油有95%來自中東。日本能源運輸公司正在為海峽可能遭封鎖做準備。

另外，今年首季每天通過荷莫茲海峽的原油中，約有200萬桶是運往亞洲其他地區（尤其是泰國及菲律賓）以及歐洲（50萬桶）和美國（40萬桶）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140623

延伸閱讀
荷莫茲海峽為何重要？關鍵能源航道牽動全球貿易與油價 航運業：若封鎖荷莫茲海峽 繞行距離增逾3成推升運價華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭白宮發言人：川普對與伊朗打交道仍感興趣
伊朗情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭
40
更多編輯台推薦新聞：