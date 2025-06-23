伊朗若封鎖荷莫茲海峽 亞洲國家恐首當其衝

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（中央社東京23日綜合外電報導）伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽，以回應美國轟炸伊朗核設施。而經由荷莫茲海峽運送的石油中，有84%運往亞洲，若伊朗實施封鎖，恐衝擊中國、印度、韓國等亞洲國家的經濟。

法新社報導，來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、科威特、卡達、伊朗的原油幾乎全數都會經過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

而根據美國能源情報署（EIA），中國今年首季每天經荷莫茲海峽進口540萬桶原油，是最大買家之一。

沙烏地阿拉伯是中國第2大原油供應國，占中國石油進口總量的15%，亦即每天160萬桶。另據國際海運資料業者Kpler分析，伊朗出口的石油中，逾9成也是被中國買下，今年4月每天進口130萬桶伊朗原油。

美國能源情報署的數據也顯示，印度高度仰賴荷莫茲海峽，今年首季每天經此海峽進口210萬桶原油。當地媒體則報導，印度2025年初進口的石油當中，約53%來自中東供應國，尤其是伊拉克及沙烏地阿拉伯。

由於擔心中東衝突惡化，印度過去3年已擴大進口俄羅斯石油。

韓國方面，根據美國能源情報署，韓國約有68%的原油進口經由荷莫茲海峽運送，今年每日通過量達170萬桶。

韓國特別依賴主要供應國沙烏地阿拉伯，去年韓國進口的石油中，1/3來自沙烏地。

韓國產業通商資源部表示，目前為止，韓國的原油和液化天然氣（LNG）進口並未中斷，但鑑於有可能發生供應危機，官員們正在進行相關規劃。

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法新社也提到日本。根據美國能源情報署，日本每天經由荷莫茲海峽進口160萬桶原油。日本海關數據則顯示，去年進口的原油有95%來自中東。日本能源運輸公司正在為海峽可能遭封鎖做準備。

另外，今年首季每天通過荷莫茲海峽的原油中，約有200萬桶是運往亞洲其他地區（尤其是泰國及菲律賓）以及歐洲（50萬桶）和美國（40萬桶）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140623