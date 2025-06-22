美「午夜重錘行動」奇襲 伊朗毫無察覺戰機未升空

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）美軍對伊朗核設施發動空襲，參謀聯席會議主席凱恩今天表示，行動屬於高度機密且維持奇襲優勢，伊朗毫無所覺，戰機並未升空。伊朗地對空飛彈系統似乎未能發現美軍，打擊編隊返航期間也未遭攻擊。

美國昨天針對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）3處核心核子設施發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）攻擊。防長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上午舉行記者會，簡報行動計畫。

凱恩指出，在週五午夜至週六清晨，一支由多架B-2轟炸機組成的大型打擊編隊自美國本土起飛，以維持戰術上的奇襲效果。編隊的一部分向西飛往太平洋，作為誘餌行動，這項誤導策略只有極少數規劃人員及核心領導人知情。

他表示，14枚「巨型鑽地彈」（MOP）於行動期間攻擊兩處核目標區域，3個伊朗核基礎設施目標皆在美東時間下午6點40分至7點05分之間遭到打擊。最後由戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈打擊伊斯法罕，以確保整起行動的奇襲效果。

凱恩說，武器投擲完成後，打擊編隊離開伊朗領空，開始返航。美軍目前未掌握任何在返航途中遭開火的情況。伊朗戰機未起飛，「地對空飛彈系統也似乎在整個任務期間未能發現我們」，美軍成功維持出其不意的優勢。

美軍無預警對伊朗核設施發動攻擊的消息一出，民主黨議員輪番炸鍋，憂心這會使美國捲入更大的衝突，及遭到伊朗報復，形成美國與伊朗之間的無止境的戰爭。

凱恩說，美軍將持續監控戰場情勢與伊朗反應，並已啟動區域內的應變部隊及海上部署，確保美軍與夥伴的安全。

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他強調，美軍在伊拉克、敘利亞和海灣地區仍然處於高度戒備狀態，已做好充分準備因應伊朗的任何報復或代理人攻擊。

美媒分析，如果伊朗選擇擴大戰事，可能會瞄準駐紮在中東的美軍人員，或嘗試關閉位在伊朗南部且乘載全球約1/5石油運輸量的戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（編輯：高照芬）1140622