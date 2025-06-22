美為何軍事介入以伊衝突 美防長：川普盼和談並消除威脅

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國對伊朗核設施發動軍事攻擊後，美國防長赫格塞斯今天表示，總統川普希望透過談判達成結果，他授權精準打擊行動，以消除伊朗核計畫對美國國家利益構成的威脅，並維護美以集體自衛權。

英國廣播公司（BBC）報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在記者會上被問及，川普為何在特定時刻決定對伊朗「扣下扳機」？他回應，川普「完全致力於和平進程」，希望透過談判達成結果。

赫格塞斯還提到：「總統（川普）授權精準打擊行動，以消除伊朗核計畫對我國國家利益構成的威脅，並維護我國軍隊及盟邦以色列的集體自衛權。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，川普下令空襲福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）核設施，是美國首度對伊朗採取直接軍事攻擊，此舉也讓以色列與伊朗軍事衝突進一步升級。

川普表示，打擊伊朗3處核設施是為阻止「核威脅」，並警告伊朗，任何報復行動都將招致「更大規模」的打擊。

他說：「我們的目標是摧毀伊朗的核濃縮能力，並阻止這個全球頭號恐怖主義贊助國所構成的核威脅。」

川普在此之前已花費數週時間，尋求透過外交途徑與德黑蘭當局達成新協議，以取代川普2018年在第一任期內退出的核協議。

美方透露，川普政府已向伊朗明確傳達，此次攻擊是「一次性行動」，並非意在發動推翻政權的戰爭。

報導指，若川普這場賭注奏效，伊朗的核能力將倒退數年，甚至數十年。加上過去1年來遭以色列一連串軍事與情報行動重創，伊朗恐將陷入嚴重削弱的狀態。

但華爾街日報（The Wall Street Journal）引述華府無黨派獨立機構「武器管制協會」（Arms Control Association）指出，美國這次空襲雖能使伊朗核計畫倒退，但無法根除。

路透社報導，以色列突襲伊朗的明顯目標是破壞伊朗核計畫，延緩伊朗核武發展進度，甚至根據攻擊規模、目標及以色列政治人物的說法都指向另一個長遠目標：推翻伊朗政權。

專家說，這些打擊似乎意在削弱伊朗在國內和區域盟友之間的威信，而這些因素有可能動搖伊朗領導階層的穩定性。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）專家辛赫（Michael Singh）說：「有人認為以色列這麼做的原因之一是希望看到政權更替…想看到伊朗人民起身反抗。」

埃及政治專家法魯克（Hossam Farouk）接受採訪時表示，以色列對伊朗的襲擊並非出於對伊朗擁有核武器的擔憂，而是以削弱地區最強敵為目的，最終實現完全占領巴勒斯坦的野心。

華爾街日報指出，以色列先前藉連串膽大情報作戰和激烈軍事行動，有效削弱伊朗盟友哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）、同時促使敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台後，現在直接找上前述三者背後的德黑蘭。

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以色列趁伊朗還在與美國進行核子談判時猝然攻擊，目標顯然不僅止於針對伊朗的核子計畫，而是要重創對方的神權政體。

不過，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日曾說，伊朗領導層更迭或倒台並非以色列攻擊的目標，但可能成為結果。（譯者：施施/核稿：陳正健、陳彥鈞）1140622