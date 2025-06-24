美軍卡達基地遭攻擊後 川普宣布以色列伊朗同意停火戰事告終

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）美國總統川普今天宣布，以色列與伊朗已完全同意，大約6小時後雙方將先後展開為期12小時的停火行動，接著這場維持12天的戰爭將被視為正式結束。

川普下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，伊朗將率先停火，在第12小時的時候，以色列將接續停火，至第24小時，全球將共同向這場戰爭正式終結致敬。

他表示，在一方停火期間，另一方將保持和平與尊重。他接著表示，這場戰爭本可能持續數年、摧毀整個中東，但沒有發生，也永遠不會發生。

自以色列約兩週前轟炸伊朗核設施以來，伊朗與以色列處於持續交火狀態。美國上週末也介入衝突，轟炸伊朗部分關鍵核設施。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

伊朗今天對美國駐卡達軍事基地發動攻勢，美國國防部一位官員向中央社證實，卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）今天遭來自伊朗的短程和中程彈道飛彈攻擊，目前尚無美軍人員傷亡通報。

川普稍早則推文說，伊朗於發射飛彈前通知美方。（編輯：蔡佳敏）1140624