美軍卡達基地遭攻擊後 川普宣布以色列伊朗同意停火戰事告終
2025/6/24 06:52（6/24 07:58 更新）
（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）美國總統川普今天宣布，以色列與伊朗已完全同意，大約6小時後雙方將先後展開為期12小時的停火行動，接著這場維持12天的戰爭將被視為正式結束。
川普下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，伊朗將率先停火，在第12小時的時候，以色列將接續停火，至第24小時，全球將共同向這場戰爭正式終結致敬。
他表示，在一方停火期間，另一方將保持和平與尊重。他接著表示，這場戰爭本可能持續數年、摧毀整個中東，但沒有發生，也永遠不會發生。
自以色列約兩週前轟炸伊朗核設施以來，伊朗與以色列處於持續交火狀態。美國上週末也介入衝突，轟炸伊朗部分關鍵核設施。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
伊朗今天對美國駐卡達軍事基地發動攻勢，美國國防部一位官員向中央社證實，卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）今天遭來自伊朗的短程和中程彈道飛彈攻擊，目前尚無美軍人員傷亡通報。
川普稍早則推文說，伊朗於發射飛彈前通知美方。（編輯：蔡佳敏）1140624
延伸閱讀五角大廈證實美軍駐卡達基地遭伊朗飛彈攻擊 無人員傷亡美轟炸伊朗核設施後衛星影像 專家：遠未達被摧毀程度伊朗向美軍駐卡達基地射彈 美媒：川普開戰情室會議直播中收到伊朗飛彈警報 CNN主播安德森古柏急避難伊朗開嗆川普是「賭徒」 揚言擴大武裝部隊打擊目標
- 2025/06/24 07:24
- 美軍卡達基地遭攻擊後 川普宣布以色列伊朗同意停火戰事告終2025/06/24 06:52
- 2025/06/24 04:42
- 2025/06/24 04:36
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
五角大廈證實美軍駐卡達基地遭伊朗飛彈攻擊 無人員傷亡