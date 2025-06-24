伊朗稱向美軍駐卡達基地射飛彈 報復美國空襲

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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗官方媒體報導，伊朗今天晚間向美軍駐卡達與伊拉克的基地發射多枚飛彈，這是對美軍近日空襲伊朗境內核子設施的「強而有力」回應。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）證實今天向美軍駐卡達重要基地發動攻擊，以報復美軍空襲伊朗核設施，並稱該行動「不會對卡達造成任何威脅」，但沒在聲明中提及伊拉克。

法新社記者稍早指出，聽到卡達首都杜哈（Doha）上空傳出爆炸聲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天宣布，伊朗已向美軍駐卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動「強力且具破壞性的飛彈攻擊」。

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烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事設施，美國總統川普（Donald Trump）上個月才造訪此基地。

美國國防部一位官員透露，伊朗今天向烏代德空軍基地發射短程及中程彈道飛彈，目前尚未傳出美方人員傷亡或設施受損的消息。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140624