停火後數小時以色列控伊朗違反協議 下令打擊德黑蘭
2025/6/24 16:56（6/24 17:17 更新）
（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列與伊朗今天同意停火，以終結兩國歷時12天的戰爭。但幾小時後，以色列國防部長卡茲表示，伊朗違反停火協議發射飛彈，他已下令以軍打擊伊朗首都德黑蘭。
路透社報導，卡茲（Israel Katz）表示：「鑑於伊朗公然違反美國總統宣布的停火協議，朝以色列發射飛彈，同時，根據以色列政府將強力回應任何違反停火行為的政策，我已指示以色列國防軍（IDF）…繼續鎖定德黑蘭（Tehran）的（伊朗）政權資產及恐怖主義基礎設施，實施高強度打擊。」
以色列軍方表示，在偵測到伊朗發射飛彈後，正努力加以擊落。
一名軍官匿名告訴法新社：「有2枚飛彈從伊朗發射後遭攔截。」以軍則在警報首度響起後大約15分鐘通知民眾已可離開避難處所。
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以色列本月13日對伊朗發起轟炸行動，而稍早以色列才剛表示，在實現轟炸行動所有目標後，停火協議已生效。
在此之前，美國總統川普（Donald Trump）宣布，以伊之間一項分階段的24小時停火進程將於格林威治時間24日4時展開。以色列表示同意停火，但伊朗尚未正式接受停火。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1140624
影片來源：FRANCE 24 English
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