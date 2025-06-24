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川普宣告停火 伊朗聲稱以色列被迫單方面停止侵略

2025/6/24 18:42（6/24 18:54 更新）
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以色列救難人員在俾什巴一棟遭伊朗飛彈摧毀的建築裡進行救災工作。（路透社）
以色列救難人員在俾什巴一棟遭伊朗飛彈摧毀的建築裡進行救災工作。（路透社）
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（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗最高國家安全委員會今天表示，伊朗軍方「迫使」以色列「單方面」停火，但伊朗軍方仍處於「高度戒備」狀態，以應對「任何侵略行為」。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）指出，伊朗對抗以色列的行動帶來「勝利與凱旋，迫使敵方後悔、接受失敗並單方面停止侵略」，此為「神的賜予」。

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該委員會還提及，伊朗軍方「仍保持高度戒備，手指仍扣在扳機上，準備對任何侵略行為，做出果斷且令敵方後悔的回應」。

在美國總統川普（Donald Trump）宣布以伊雙方完全停火後，以色列指控，伊朗朝以方發射飛彈，但伊朗今天矢口否認，並反控以色列在川普宣布停火後發動攻擊。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140624

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