川普宣告停火 伊朗聲稱以色列被迫單方面停止侵略
2025/6/24 18:42（6/24 18:54 更新）
（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗最高國家安全委員會今天表示，伊朗軍方「迫使」以色列「單方面」停火，但伊朗軍方仍處於「高度戒備」狀態，以應對「任何侵略行為」。
法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）指出，伊朗對抗以色列的行動帶來「勝利與凱旋，迫使敵方後悔、接受失敗並單方面停止侵略」，此為「神的賜予」。
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該委員會還提及，伊朗軍方「仍保持高度戒備，手指仍扣在扳機上，準備對任何侵略行為，做出果斷且令敵方後悔的回應」。
在美國總統川普（Donald Trump）宣布以伊雙方完全停火後，以色列指控，伊朗朝以方發射飛彈，但伊朗今天矢口否認，並反控以色列在川普宣布停火後發動攻擊。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140624
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