川普宣布以伊停火 中國：對話談判才是正解
2025/6/24 16:44
（中央社台北24日電）美國總統川普宣布以色列與伊朗的停火協議生效後，中國外交部今天回應稱，中方希望停火能夠儘早實現，軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。
據澎湃新聞，中國外交部下午舉行例行記者會，有記者提問，美國總統川普（Donald Trump）宣布以色列和伊朗已經同意停火。中方對此有何評論？
中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能夠儘早實現。事實證明軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。
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他說，中方呼籲有關當事方早日重返政治解決的正確軌道。中方願與國際社會一道，為維護中東地區和平穩定作出努力。
以色列和伊朗24日接受川普提出的停火方案，以終結這場歷時12天、撼動中東局勢的戰爭。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140624
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