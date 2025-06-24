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以色列伊朗清晨最後一波互轟後停火 12天衝突落幕
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川普：以伊停火現已生效 促交戰雙方勿違協議

2025/6/24 14:32
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）以色列與伊朗的衝突進入第12天。美國總統川普今天宣布，以伊停火協議「現已生效」，他也敦促交戰雙方不要違反協議。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「停火（協議）現已生效。請不要違反！」

伊朗和以色列皆未證實川普所謂終結衝突的協議。這場衝突已造成伊朗數百人和以色列20餘人喪生。

川普稍早表示，停火協議將自格林威治時間今天4時（台灣時間12時）起分階段生效，為期24小時，先由伊朗單方面停止所有行動，以色列在12小時後跟進。

在川普發布最新聲明的數小時前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體發文表示，只要「以色列政權最晚在德黑蘭時間凌晨4時之前停止非法侵略伊朗人民，我們之後也無意繼續回應」。

美國有線電視新聞網（CNN）軍事分析師指出，協議一旦生效，兩國停火料將維持「至少一小段時間」，因為以色列自認已達成目標，伊朗則需要時間重整。

曾任情報分析人員的美國退役空軍上校萊登（Cedric Leighton）說，以色列已實現多項目標，包括打擊伊朗核設施與重創其防空系統。

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此刻，萊登說，伊朗正尋求「重整和思考下一步該怎麼做」的空檔。

萊登表示：「所以從這個層面看來，（停火協議）非常可能將維持至少一段時間。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140624

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