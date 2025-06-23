直播中收到伊朗飛彈警報 CNN主播安德森古柏急避難[影]

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）知名主播安德森古柏與其他記者今天在以色列現場直播時，夜間收到伊朗發射的「飛彈即將來襲」警報，並逃往防空洞避難。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，58歲的安德森古柏（Anderson Cooper）當時正在以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv）一間飯店的戶外陽台主持他的節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360°），節目現場還有CNN首席國際記者沃德（Clarissa Ward）及耶路撒冷駐地記者戴蒙（Jeremy Diamond），當地時間凌晨3時左右他們的手機突然同時響起警報。

安德森古柏說明：「這就是你在以色列時，所有人的手機會收到的警報。這是伊朗的飛彈或其他東西來襲的10分鐘警報。」

他繼續說道：「我們現在所處位置聽得到語音警報，告訴民眾下去防空洞。所以，我們有10分鐘時間下到防空洞。」

沃德詢問安德森古柏，他們是否該先完成節目這個片段的拍攝，安德森古柏似乎不禁失笑並回應：「呃，我們或許應該先下去。」

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安德森古柏接著問螢幕外的同事是否能繼續直播，隨後有人遞給他麥克風，讓他能在一行人前往相對安全地點時繼續播報。

攝影機跟隨這行人進入飯店室內，穿過走廊並搭乘電梯下樓至避難所。不久鏡頭切回在白宮外的CNN駐美國記者霍姆斯（Kristen Holmes）。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140623