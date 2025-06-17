偵測到伊朗再射新飛彈 以色列發布警報又解除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列軍方今天凌晨發布警告稱，已偵測到伊朗發射新一波飛彈，但隨即解除警報說，民眾不再需要尋找掩護。

法新社報導，以軍在通訊軟體Telegram上表示：「現在允許離開以色列北部的保護區。」

以軍先前警告，伊朗發射的飛彈正往以色列北部飛來，軍方正努力攔截。

以色列與伊朗今天連續第5天互射飛彈，加劇各界對衝突可能升級或蔓延到其他國家的擔憂。

經過數十年敵對與長期的影子戰爭後，以色列上週突然空襲伊朗各地，稱這波攻擊的目標在於阻止伊朗取得核武；但德黑蘭否認這項指控。

透過 Google News 追蹤中央社

伊朗有關當局表示，以色列的攻擊造成至少224人身亡，包括最高軍事指揮官、核子科學家與平民。

根據以色列總理辦公室，伊朗的報復性攻擊在以色列造成至少24人喪命。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140617