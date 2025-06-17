加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢3/300
首頁 / 國際

偵測到伊朗再射新飛彈 以色列發布警報又解除

2025/6/17 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列軍方今天凌晨發布警告稱，已偵測到伊朗發射新一波飛彈，但隨即解除警報說，民眾不再需要尋找掩護。

法新社報導，以軍在通訊軟體Telegram上表示：「現在允許離開以色列北部的保護區。」

以軍先前警告，伊朗發射的飛彈正往以色列北部飛來，軍方正努力攔截。

以色列與伊朗今天連續第5天互射飛彈，加劇各界對衝突可能升級或蔓延到其他國家的擔憂。

經過數十年敵對與長期的影子戰爭後，以色列上週突然空襲伊朗各地，稱這波攻擊的目標在於阻止伊朗取得核武；但德黑蘭否認這項指控。

google news透過 Google News追蹤中央社

伊朗有關當局表示，以色列的攻擊造成至少224人身亡，包括最高軍事指揮官、核子科學家與平民。

根據以色列總理辦公室，伊朗的報復性攻擊在以色列造成至少24人喪命。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140617

#以色列
#伊朗
#德黑蘭
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以伊衝突升溫 外交部：駐處與當地台人密切聯繫
40
更多編輯台推薦新聞：