伊朗襲美軍駐卡達基地 川普稱事先已接獲通知

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天說，伊朗政府事前就針對美國駐卡達烏代德空軍基地的一系列飛彈攻擊發出通知，他並淡化伊朗對美國週末轟炸部分核設施的回應，稱這波攻擊「非常弱」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我要感謝伊朗給予我們事先通知，這使得沒有人喪生、也沒有人受傷。」

川普沒有具體說明伊朗的事前警告說了多少，也沒有說明警告是如何傳達。但川普的訊息似乎證實了外界的猜測，也就是伊朗可能事先告知報復計畫，讓美國有機會把損失降到最低並避免情勢升級。

不到兩週前，以色列開始對伊朗目標發動攻擊，伊朗也發射飛彈還擊，而在伊朗今天攻擊美國駐卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）數小時後，川普宣布以色列與伊朗已同意自美東時間午夜起停火。以色列和伊朗均未對停火發表評論。

烏代德空軍基地。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

外交消息人士告訴CBS News，伊朗今天發動的反擊是在預料之中且經過精準計算，美國與卡達官員週末曾會面為此預做準備。

伊朗這次給予事前通知，呼應了伊朗2020年為了報復川普下令狙殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）而對美國駐伊拉克軍事基地發動的襲擊。時任伊拉克總理表示，伊朗事先告知他會有這波攻擊，這波攻擊沒有造成任何美軍喪命，但五角大廈當時說，遭遇這波攻擊後，有超過100人被診斷出有創傷性腦損傷。

川普表示，伊朗今天的攻擊造成的損失非常小。川普寫道，朝卡達烏代德空軍基地發射的飛彈，大部分都遭到擊落，「幾乎沒有造成任何損害」，他稱這波攻擊「非常弱」且「在預料之中」。他說，在對烏代德空軍基地的攻擊中，沒有美國人或卡達人傷亡。目前有數以千計的美軍駐紮於烏代德空軍基地。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也在社群平台X上發文寫道，沒有人在這場飛彈攻擊中受傷，並附上美國軍事基地陷入火海的圖片。

透過 Google News 追蹤中央社

川普在22日凌晨下令空襲伊朗3座核設施，加入以色列超過1週對伊朗軍事核子目標的持續攻勢。

在美國發動空襲前，伊朗警告如果美國介入以色列的行動將引發「全面戰爭」。CBS News上週報導，如果美國決定發動攻擊，伊朗已準備好對中東的美國軍事基地發動打擊。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140624