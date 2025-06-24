伊朗革命衛隊放話 美國將為進一步攻擊感到後悔

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（中央社德黑蘭/華盛頓23日綜合外電報導）伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天矢言，美國將為對伊朗的任何進一步攻擊感到後悔。

法新社報導，伊朗國家電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）說：「我們警告愚蠢又糊塗的美國總統…如果再度侵略或攻擊伊朗伊斯蘭共和國的神聖體制以及承載烈士且令人自豪的伊朗土地，他將遭受更毀滅性且令人遺憾的回應，這將是給他們的一個教訓。」

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，美國打擊摧毀伊朗基礎設施後，伊朗不再能夠製造核子武器。

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范斯接受福斯新聞頻道（Fox News）「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）節目訪問時說：「伊朗非常接近擁有核武。」

范斯說：「現在，伊朗無法使用他們的設備製造核武，因為我們已經摧毀了。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140624