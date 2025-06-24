川普宣布以色列伊朗將停火 傳卡達斡旋伊朗點頭

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（中央社杜哈24日綜合外電報導）路透社今晨引述一名知悉談判情況的官員說法報導，伊朗昨天空襲美國駐卡達空軍基地後，卡達總理與伊朗官員通話，取得伊朗同意美國對以色列與伊朗衝突停火的提案。

路透社報導，這名官員表示，美國總統川普告訴卡達元首，以色列已同意停火，並請卡達協助說服伊朗也接受這項停火協議，卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）隨後與伊朗官員通話。

伊朗一名高階官員告訴路透社，伊朗已同意美國提出的停火方案。

川普表示，以色列和伊朗「全面徹底」停火將生效，以期結束兩國衝突。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的發文似乎在說以色列和伊朗將有時間將目前的任務收尾，停火將分階段展開。

法新社報導，根據川普所述，以色列和伊朗同意在今天格林威治時間週0400（台灣時間24日中午12時）左右開始展開分階段停火，伊朗將單方面停止所有行動，12小時過後，以色列也會跟進。

川普寫道：「假設一切順利，確實也將如此，我要祝賀以色列和伊朗兩國展現毅力、勇氣和智慧，結束這場應稱為『十二日戰爭』的戰事。」

伊朗駐聯合國代表團和以色列駐華府大使館均未立即回應路透社置評請求。

以色列3名官員稍早表示，以色列希望盡快結束在伊朗的軍事行動，並已將此訊息傳遞美國。

川普昨天表示，伊朗對美國空軍基地的攻擊未造成人員受傷，並感謝伊朗提前通知會有這波空襲。川普之後還表示將鼓勵以色列繼續走向和平。

美國轟炸機上週末對伊朗地下核子設施投擲3萬磅重的「碉堡剋星」（bunker-buster）炸彈，加入以色列對伊朗的空襲。以伊衝突已進入第12天。

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美聯社報導，伊朗駐聯合國代表團不願對川普提到停火的發文置評，以色列代表團則說目前不予置評。

伊朗國家電視台一名夜間主播不斷提到「川普所宣稱」的停火，但未說伊朗是否接受。這名主播指出：「在川普宣稱停火的同時，猶太復國主義敵軍鎖定首都德黑蘭（Tehran）、烏爾米耶（Urmia）和拉希特（Rasht）等城市數個地點攻擊，包括德黑蘭一個住宅區。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140624