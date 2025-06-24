白宮官員稱川普接觸以色列伊朗 促成停火協議

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮高階官員說，總統川普出手調解促成以色列和伊朗今天的停火協議，一邊由他與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，另一邊由手下團隊與伊朗官員接觸。

路透社報導，以匿名方式透露停火細節的這名官員說，以色列同意停火，條件是伊朗不再發動新的攻勢。這名官員並表示，伊朗示意將遵守協議。

這名官員說，與伊朗方面直接、間接接觸的官員為副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及特使魏科夫（Steve Witkoff）。

此外，川普告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），他預料今天宣布的以伊停火將會「永遠」維持下去。

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他說：「我認為這項停火沒有限期，會永遠持續下去。」

另一方面，「紐約時報」（The New York Times）報導，以色列尚未證實川普的停火聲明，但根據兩名以色列國防官員說法，以國空軍飛機有可能在預期很快會宣布這類聲明的情況下，正在對德黑蘭（Tehran）和伊朗其他地區的數十個目標發動空襲。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140624