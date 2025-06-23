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遭以色列與美國先後空襲 傳伊朗官員密謀罷黜最高領袖哈米尼

2025/6/23 20:43（6/23 20:59 更新）
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（中央社德黑蘭22日綜合外電報導）美國「大西洋月刊」（The Atlantic）今天報導，兩名參與相關討論的消息人士透露，在伊朗遭受以色列及美國空襲後，伊朗官員正考慮罷黜最高領袖哈米尼。

以色列「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）引述「大西洋月刊」報導，撤換哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的密謀是由一群商人、軍方和政界人士以及哈米尼的親屬和高階神職人員所策劃。

消息人士告訴「大西洋月刊」：「我們的計畫只是眾多方案之一。德黑蘭現在充滿這樣的陰謀。他們也正與歐洲人談論伊朗的未來。大家都知道哈米尼的日子所剩不多。即便他繼續留任，也將失去實權。」

消息人士還指稱：「我認為，我們以某種方式成功邊緣化哈米尼的機會如今有所提升。但我們全都擔心且沒有把握。情勢也可能朝完全相反的方向發展。」

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伊朗負責推選最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）將必須投票罷黜哈米尼，才能使他下台，但「大西洋月刊」指出，在德黑蘭遭受空襲之際，安排投票的可能性不大。

部分消息人士提及，他們想要與美國總統川普達成協議，但其他人士希望伊朗針對美國的空襲作出反擊。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1140623

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