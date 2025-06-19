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央行利率不變連5凍 經濟預測維持3.05%

2025/6/19 16:45（6/19 17:14 更新）
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圖為央行大樓外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天舉行理監事會，決議利率不變、連5凍，符合市場預期，對今年經濟成長率預測維持3.05%，並下修消費者物價上漲率至1.81%。

美國聯準會、台灣央行接力舉行利率決策會議，儘管美國總統川普呼籲降息，美國聯準會決策官員認為仍須評估關稅對通膨帶來的衝擊，維持主要利率不變，且預測通膨攀升、經濟成長降溫。市場解讀聯準會此次決策態度偏鷹。

央行今天舉行理監事會，跟進聯準會利率按兵不動的腳步，決議利率連5凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

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經濟預測方面，央行3月估2025年經濟成長率為3.05%，消費者物價指數（CPI）年增率為1.89%，今天發布最新經濟預測，經濟成長率看法維持不變，下修CPI年增率至1.81%，估核心CPI為1.69%。

房市方面，央行未再祭出新的管制措施，但也未鬆綁管制。（編輯：潘羿菁）1140619

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