央行升息 內政部補貼17項房貸利息至115年7月底
2024/3/22 20:26（3/24 09:16 更新）
（中央社記者陳俊華台北22日電）因應央行宣布升息半碼，國土署今天說，內政部住宅基金目前補貼中各項政策性優惠房貸，除現行已提高補貼利率半碼外，就這次升息部分，政府同幅補貼利率半碼至民國115年7月31日止。
中央銀行21日舉行今年首場理監事會議，為了打擊通膨，央行宣布升息半碼。
內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，因應中央銀行升息，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中各項政策性優惠房貸，除現行已提高補貼利率半碼外，就這次升息部分，政府同幅補貼利率半碼到115年7月31日止。
國土署指出，17項政策性優惠房貸，包含台灣省輔助人民自購國民住宅貸款；輔助原住民建購、修繕住宅貸款；鄉村地區住宅修繕及興建貸款；中央公教人員購置住宅貸款；青年安心成家方案之前2年零利率購置住宅貸款；4000億元優惠購屋專案貸款；1兆8000億元優惠購屋專案貸款；莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款。
另有，0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款；輔助勞工建購住宅貸款；林肯大郡全毀受災戶購宅貸款；危老重建住宅貸款；「整合住宅補貼資源實施方案」的購置修繕住宅貸款；國民住宅貸款（基金債權）；國軍官兵住宅貸款（基金債權）；公教住宅貸款（基金債權）；勞工住宅貸款（基金債權）。（編輯：林興盟）1130322
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