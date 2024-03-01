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六都前2月買賣移轉年增4成 創近13年新高

2024/3/1 21:46（3/1 22:04 更新）
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圖為台北市區大樓林立。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北1日電）根據六都公告統計，六都今年1、2月買賣移轉合計共3萬9817棟，為近13年新高，年增40.1%。房仲表示，今年初買氣表現亮眼，主要是選後政策干擾淡化；展望後市，民眾消費、購屋信心都有明顯回溫跡象，有利房市表現。

房仲業者引述六都公告今年2月買賣移轉棟數，總計六都2月買賣移轉共1萬4786棟，月減40.9%，年減6.5%。若排除春節因素，將前2月加總，六都1、2月買賣移轉合計共3萬9817棟，為近13年新高，年增40.1%。

六都2月移轉棟數分別為台北1708棟，月減40.9%，年減8.4%；新北3641棟，月減37%，年減17%；桃園2734棟，月減37.3%，年增21.5%；台中2764棟，月減48.6%，年減14.5%；台南1492棟，月減39.8%，年增1.4%；高雄2447棟，月減41%，年減6.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年2月適逢春節長假，不論與去年2月還是今年1月相比，工作天數均明顯減少，使都會區2月整體的買賣移轉棟數年月雙減；但合計1、2月量能，各都年增率皆從3成起跳，都會區整體量能更年增逾4成，顯示市場買氣仍延續去年下半年以來的成長力道。

張旭嵐指出，今年初房市買氣表現亮眼，主要是選後政策干擾淡化，且新年股市再創新高，經濟展望相對樂觀，帶動民眾購屋信心，市場主力的首購買盤，持續受新青安催化積極進場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年12月與今年1月的第一次登記新成屋數量約2.8萬棟，可能陸續會進入交屋，帶動移轉棟數增加，加上去年下半年以來新青安房貸帶動首購買盤信心，政策上又沒有太多打房的氛圍，市場買氣穩定，延續去年下半年以來的交易市況。

曾敬德說明，桃園2月房屋移轉棟數年增率21.5%、1、2月合計年增率47.9%，皆為各都之首；台南2月年增率也是正成長，且今年2月的1492棟，為近4年同期新高、縣市合併以來的同期次高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，今年房市政策偏向溫和，不過要注意的是，區域房價已在高檔，低總價搭配新青安貸雖吸引首購族，為自住為主的市場帶來買氣，但總價不變單價漲的狀況，直接挑戰買方實際需求，能否在下半年持續支撐，考驗買方實力。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，主計總處上調今年國內經濟成長率至3.43%，經濟景氣逐步回升，出口及消費均成長，民間投資動能也獲得支撐，加上近期台股持續挑戰萬九大關，呈現高檔震盪整理格局，民眾消費、購屋信心都有明顯回溫跡象，有利於後續房市表現。（編輯：楊蘭軒）1130301

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#新青安房貸
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