房市迎329檔期 專家看市況回溫朝2趨勢發展

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（中央社記者賴言曦台北28日電）農曆春節後，房市榮枯指標329檔期緊接著登場，在當前市場自用買盤為主的氛圍下，專家預期，今年329檔期將朝「區域強弱分明、個案表現為主」2趨勢發展；房價因營建成本高漲，不易下跌，議價空間落在約1成。

2023年房市在政府啟動打炒房、中央銀行接連升息下，市況一度冷卻；下半年在新青安優惠房貸、自住及長期置產需求不減等因素激勵下，2023年房市交易量雖力守在30萬6971棟，仍較2022年減少3.5%，且創4年新低。

觀察今年1月六大都會區地政局公布的買賣移轉棟數至2萬4999棟，月增5.3%，年增98.2%；觀察六都各縣市表現，除了新北、台中月減，其餘包含台北、桃園、台南及高雄的1月買賣移轉棟數都呈現成長趨勢。

住展雜誌統計1月北台灣追蹤的指標建案，平均來客組數每週約23.2組，月增14.3%；追蹤指標建案平均成交組數每週約3.2組，月增6.7%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德接受中央社電訪時分析，在剛性買盤、建商延推案陸續進場帶動下，去年下半年回溫的買氣可望延續到今年329檔期。若新建案成交棟數能落在約1萬棟，就能為市場挹注復甦的信心；不過房價部分，因當前營建成本位處高檔、土地取得成本較高，使房價欲跌不易，議價率約落在10%左右。

新供給方面，據591新建案統計，六大都會區及新竹近一年在線銷售的新建案總銷約新台幣2.1兆元，年增6%；其中台中以4779億元居冠、新北4494億次之，接著依序為桃園3383億元、高雄2598億元、台南2278億元，最後是台北約2153億元。

591房屋交易網新聞公關組長林哲緯回應中央社採訪時指出，總統大選落幕，加上市場普遍預測央行第1季將暫緩升息，再搭配329檔期效應，確實為市場注入一股活水；但去年下半年推動囤房稅2.0，加上新案價格受制於成本等因素，預料這次329檔期將呈現「區域強弱分明、個案表現為主」2大趨勢。

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其中針對區域強弱部分，林哲緯分析，由於近期市況多變，不少建商在購地、推案等操作上已較為保守，除了固守蛋黃區買盤，也會挑選有建設議題兌現的蛋白區來開案，導致部分房價已超漲或缺乏題材的區域，交易量能縮水。

個案表現方面，林哲緯認為，當前房價在營建成本走高牽動下，短中期內未見頹勢，導致都會區房市出現「小宅化」的趨勢，預估短線房市交易較熱絡的產品將以「低總價、小坪數」為主，大坪數推案則因總價門檻較高，導致去化不易，整體而言，房市較難回到過往遍地開花的榮景。 （編輯：張良知、楊蘭軒）1130228