六都11月買賣移轉逾1.98萬棟月增0.9% 結束連3跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北2日電）六都地政局今天公布11月建物買賣移轉棟數，總計達數1萬9824棟，月增0.9%，終止自今年8月以來的連3個月量縮。今年累計前11個月六都整體交易量合計為24萬9864棟，年增17.5%。

觀察今年11月六都買賣移轉棟數，分別為台北市1977棟，月減12.3%，年減19%；新北市4427棟，月增1.5%，年減26.7%；桃園市3906棟，月增6.8%、年減0.6%；台中市4391棟、月增6.9%、年增2.1%；台南市1906棟、月減16.6%，年減40.4%；高雄市3217棟，月增8.1%，年減8.1%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預估今年全年全台建物買賣移轉棟數，可能約落在35萬棟上下。

曾敬德指出，雖今年建物買賣移轉棟數仍有機會寫下11年新高，不過房市前8月市場交易熱絡，但9月開始房市就進入明顯量縮，整體房市不如帳面呈現全年近35萬棟那樣暢旺，觀察今年第4季仍受房貸緊縮影響，加上整體資金利率水準拉高，房市已進入自用當道的市況。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，六都建物買賣移轉棟數已連續3個月都呈現月減，11月首次止跌，顯示市場趨於持平。觀察六都表現，台北和台南都出現較為明顯的年、月雙減現象，台北作為高總價區域，購屋門檻相對較高，在銀行房貸限額的影響下，民眾的購買能力大幅縮水，導致市場買氣顯著降溫。

莊思敏說，至於台南，11月出現月減16.6%、年減40.4%的情況，是因11月新建案交屋數量相較於上個月及去年同期較少，導致建物買賣移轉棟數被拉低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，10月景氣燈號續亮黃紅燈，民眾消費、購買耐久性財貨信心也走跌，顯示銀行房貸緊縮加上央行祭出第7波選擇性信用管制下，的確衝擊房市交易。不過，民眾對於房價上漲預期已漸被扭轉，若賣方把握市場氣氛，適度讓利將進一步支撐房市交易緩慢回穩，買賣雙方在價格上的博弈，是未來交易量增減的關鍵。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，隨著年底將至，加上明年農曆新年來得早，往年為房市旺季的12月，有機會一掃下半年房市陰霾，交易買氣轉紅。近期市場，觀察的關鍵在於美國總統大選過後，新局是否衝擊全球金融市場，另一方面央行12月也將再次進行第4季理監事會，都有擾動下半年市場局勢的可能性，值得關注。（編輯：楊凱翔）1131202