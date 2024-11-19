房仲：價量增溫 今年房地產稅收挑戰3900億新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北19日電）受惠房地產價格與交易量增溫，信義房屋統計財政部今年房地產持有稅與交易稅收，有機會挑戰新台幣3900億元新高，其中房屋稅收與房地合一稅收，雙雙刷新紀錄，反應價格大幅上漲與新成屋數量多，尤其新成屋的房屋稅因標準單價拉高後，稅收一路成長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地產的持有稅在房屋標準單價拉高後，持有新房屋的屋主房屋稅負擔明顯增加，未來若沒有設籍的屋主，例如因學區等需求戶籍遷出，導致房屋沒有人設籍，房屋稅就無法適用自用住宅稅率，加上近年交屋潮帶動，房屋稅稅收還會增加，房屋稅屬於地方稅，稅收增加有利地方發展。

信義房屋今天發出新聞稿指出，根據財政部今年10月全國賦稅收入初步統計，今年房屋稅稅收已達922億元，首度突破900億元，房地合一稅收前10個月857億元，已寫下歷史新高，契稅前10個月稅收159億元，土地增值稅前10個月749億元，地價稅則是仍在課徵階段。

信義房屋表示，過去2年地價稅稅收都在940億元，今年應不會有太大變動，推估整體房地產交易稅與持有稅收，今年可望挑戰3900億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾敬德說，持有稅因房屋標準單價拉高，再加上新成屋不斷落成，預料未來稅收也會達每年千億元，民眾購買新成屋持有成本的負擔增加，交易稅則多是因為2016年後買進的房地產價格大漲帶動，今年推估房地合一稅收也增加到近千億元，對於國庫也大大進補。

他也表示，因稅收增加許多，民眾應該多利用合法管道節稅，例如注意戶籍設籍規定，同時房地合一稅也有重購退稅等優惠，建議最好提早詢問專業人士做好規畫，避免被國稅局關注。（編輯：林家嫻）1131119