房仲：全台淨遷出人口嘉義縣排第4 房價年漲幅最高

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（中央社記者何秀玲台北15日電）中信房屋研展室彙整內政部資料，整理出今年前10月淨遷出人口數最多的5大縣市，分別是台北市、彰化縣、南投縣、嘉義縣和屏東縣，這些縣市今年前10月平均房價，與去年同期比仍呈現上漲，其中人口淨遷出排名全台第4的嘉義縣，房價年漲幅為5縣市最高、近3成。

中信房屋今天發出新聞稿，中信房屋研展室副理莊思敏指出，人口流失短期內不會對房市造成顯著影響，但從長期角度來看，隨著人口流失，區域置產需求將逐漸萎縮，勢必會給當地房市帶來一定潛在風險。

莊思敏指出，高房價擠壓下，「脫北潮」仍在持續，今年前10月台北市淨遷出人口數高達1萬4133人，是全台人口流失最多的縣市，近1年台北市平均房價年漲幅仍達11%，推估主要有2原因。

一方面，根據內政部統計，目前台北設籍戶數仍高於住宅存量，即使人口流失，卻因房子供不應求，區域房價保持穩健成長的動能。另一方面，近年來台北市府推動危老都更，不少老舊中古屋經改建後，推出新建案房價都能達到單坪新台幣百萬元以上，拉高台北市平均房價，也帶動中古屋價格上漲，推升整體房價行情。

至於其他4個縣市今年前10月淨遷出人口數，第2名彰化縣9015人，近1年房價年漲幅12%，第3名為南投縣1516人，近1年房價年漲幅15%；第4名嘉義縣1352人，近1年年房價漲幅28%，屏東縣為784人，近1年年房價漲幅16%。

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莊思敏表示，這4個縣市過去主要仰賴傳產或農業，基層勞工普遍薪水較低，隨著科技產業快速崛起，就業人口紛紛向科技產業聚落的地區遷移，導致以傳產或農業為主的縣市出現明顯的人口外流現象。

不過，近年各縣市政府招商引資，改善產業結構，推動許多大型建設項目，促進當地經濟發展的同時，也強化區域房市支撐力，加上這些縣市房價基期本身就相對較低，補漲效應會更加明顯，特別是嘉義縣，近期在台積電和嘉義科學園區的坐鎮下，區域房市表現突飛猛進。（編輯：張均懋）1131115