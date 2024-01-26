2023買賣移轉4年來最低 專家：2024房市自用為主

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（中央社記者賴言曦台北26日電）內政部最新統計月報顯示，2023年全國建物買賣移轉棟數為30萬6971棟，較2022年減少3.5%，創4年新低。專家指出，2023年房市交易量還是站上30萬大關，顯示下半年房市交易有回溫，預估2024年房市將延續去年市況，並以自住的剛性需求為主力。

據內政部統計，2023年12月全國建物買賣移轉棟數為3萬1169棟，月增3.7%，年增15.7%，為2022年4月以來最佳表現，累計去年全國建物買賣移轉棟數為30萬6971棟，年減3.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，2023年11月、12月台股上漲，景氣燈號亮黃藍燈，國內景氣逐步復甦，民眾消費、購屋信心回溫，加上年底購屋旺季，自住、長期置產需求不減，同時受新青安優惠房貸帶動，不少有意購屋的民眾加速進場。

陳金萍指出，部分縣市年底交屋潮挹注，激勵全台去年12月的交易量回升，呈現年、月雙增走勢，以目前交易市況來看，這波穩定買氣可望延續到農曆春節之前。

展望2024年房市，中信房屋研展室副理謝欣亞認為，全球通膨趨緩，整體經濟可望復甦，且台灣利率今年在美國降息的風聲下，升息機率較低，整體而言，房市可望延續去年下半年市場結構，交易量將在穩中求突破，市場仍以自住的剛性買盤為主。（編輯：張均懋、翟思嘉）1130126